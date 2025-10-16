Трамп: США и самим нужны ракеты Tomahawk, нельзя опустошать их запасы поставками

Президент США назвал оружие "мощным, точным и хорошим"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине.

Он отметил, что вопрос поставок американских Tomahawk Украине обсуждался во время его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. "Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны", - сказал он.

"Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать", - добавил Трамп.