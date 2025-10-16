Трамп: Путину не понравилась идея передачи Tomahawk Киеву

На просьбу уточнить, убеждал ли его президент РФ не поставлять Украине эти ракеты, американский лидер ответил с сарказмом

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсуждалась поставка ракет Tomahawk Киеву. По словам президента США, Путину эта идея не понравилась.

Трамп с сарказмом отреагировал на просьбу уточнить, убеждал ли его Путин не передавать Киеву Tomahawk. "Вы что, думаете, он бы сказал "пожалуйста, продайте Tomahawk [Киеву]?" - переспросил Трамп у журналистки, которая задала ему этот вопрос.

"Я в действительности сказал: "Вы возражали бы, если бы я передал пару тысяч Tomahawk противоположной стороне?" Я ему это сказал. Именно в такой форме", - утверждал Трамп. Он пояснил, что намеренно хотел затронуть этот вопрос в "немного курьезном" ключе. "Вы что, думаете, что он бы сказал: "Я бы хотел увидеть, как в мою сторону летят Tomahawk?" - добавил Трамп. Он назвал эти крылатые ракеты "невероятно разрушительным оружием". "Никто не хочет, чтобы по ним стреляли Tomahawk, - сказал президент США.

Трамп 17 октября планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. Президент США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву этих ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.