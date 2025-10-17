Глава МИД Египта рассказал, что Россию приглашали на саммит по Газе
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, но сроки подготовки мероприятия были сжатыми. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос ТАСС.
"Конечно [приглашение России было]. Россия, а также Китай, они были приглашены, и мы ценим их поддержку прав палестинцев. Мы не можем игнорировать такие крупные страны, как РФ и КНР, и я в постоянном контакте с моим дорогим другом [главой МИД РФ] Сергеем [Лавровым] и [министром иностранных дел Китая] Ван И", - сказал Бадр Абдель Аты.
Он напомнил, что саммит был организован в очень сжатые сроки. "Все страны были уведомлены в очень короткие сроки. Этот глобальный саммит был организован всего за 48 часов, и из-за нехватки времени приглашение [России] действительно поступило, но слишком поздно", - отметил глава египетского МИД.
13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел "саммит мира", который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.