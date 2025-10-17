Орбан рассчитывает созвониться с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии собирается обсудить с президентом России его предстоящую встречу в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © REUTERS/ Piroschka van de Wouw

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 17 октября планирует обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным его предстоящую встречу в Будапеште с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера вечером я разговаривал по телефону с американским президентом, - сказал глава правительства в программе радиостанции Kossuth. - А с президентом Путиным я проведу разговор сегодня утром".

Орбан выразил надежду, что предстоящие переговоры лидеров России и США в венгерской столице станут важным шагом на пути урегулирования конфликта на Украине. "С самого начала мы говорили, что война - это плохо, но это не означает, что мы должны закрыть дипломатические каналы. Если нет дипломатических каналов, то никогда не будет мира", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что предстоящая встреча Путина и Трампа "отвечает интересам всех венгерских семей", поскольку будет способствовать завершению украинского конфликта, который препятствует нормальному развитию экономики стран Европы, в том числе Венгрии.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".