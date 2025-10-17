Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке встречи Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии сообщил, что саммит в Будапеште может состояться уже через две недели

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Omar Havana

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште началась с вечера четверга, и в Венгрии уже создан для этого организационный комитет. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что еще вечером 16 октября, сразу же после разговора по телефону с Трампом, "дал указание создать оргкомитет" по подготовке саммита. "Мы определили самые важные задачи, и работа началась", - добавил глава правительства.

По словам Орбана, Трамп и Путин решили, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров "попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт". Таким образом, саммит в венгерской столице может состояться уже через две недели.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".