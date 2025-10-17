Статья

Преследование вашингтонского "ястреба" из-за гостайны. Что грозит Джону Болтону

Редакция сайта ТАСС

Джон Болтон © Михаил Метцель/ ТАСС

Бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона уличили в ненадлежащем обращении с секретной информацией. ТАСС собрал главное о ситуации.

Болтону инкриминируют как минимум 18 эпизодов ненадлежащего обращения с секретной информацией: 10 эпизодов незаконного хранения и 8 случаев ее передачи.

Суммарно ему может грозить до 180 лет тюрьмы: наказание за каждое подобное преступление достигает 10 лет.

Болтон, по данным Минюста США, отправлял секретную информацию с личного электронного ящика и в мессенджерах.

СМИ утверждают, что он мог передавать документы под грифом "секретно" своим жене и дочери.

Что было в документах?

В материалах были засекреченные данные о планах готовившихся операций ВС США, информация о мировых лидерах, противниках США и внешней политике американской администрации.

ФБР провело обыски у Болтона в конце лета 2025 года. Агенты бюро обыскали его дом и офис в центре Вашингтона.

Они изъяли оттуда электронику. К ним в руки также попали документы с грифом "секретно" или "конфиденциально".

Бумаги, как утверждается, касались оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций правительства США".

Кто такой Джон Болтон?