Преследование вашингтонского "ястреба" из-за гостайны. Что грозит Джону Болтону
Редакция сайта ТАСС
07:51
Бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона уличили в ненадлежащем обращении с секретной информацией. ТАСС собрал главное о ситуации.
- Болтону инкриминируют как минимум 18 эпизодов ненадлежащего обращения с секретной информацией: 10 эпизодов незаконного хранения и 8 случаев ее передачи.
- Суммарно ему может грозить до 180 лет тюрьмы: наказание за каждое подобное преступление достигает 10 лет.
- Болтон, по данным Минюста США, отправлял секретную информацию с личного электронного ящика и в мессенджерах.
- СМИ утверждают, что он мог передавать документы под грифом "секретно" своим жене и дочери.
Что было в документах?
- В материалах были засекреченные данные о планах готовившихся операций ВС США, информация о мировых лидерах, противниках США и внешней политике американской администрации.
- ФБР провело обыски у Болтона в конце лета 2025 года. Агенты бюро обыскали его дом и офис в центре Вашингтона.
- Они изъяли оттуда электронику. К ним в руки также попали документы с грифом "секретно" или "конфиденциально".
- Бумаги, как утверждается, касались оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций правительства США".
Кто такой Джон Болтон?
- Болтон, известный своими консервативными взглядами, слыл одним из наиболее радикальных вашингтонских "ястребов". В частности, он неоднократно призывал к применению военной силы против Тегерана. За свою карьеру он работал на различных постах, в том числе был американским постпредом в ООН и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. В 2018-2019 годах он был помощником президента США по нацбезопасности при Дональде Трампе, но тот уволил его после возникновения между ними резких противоречий. После этого Болтон стал одним из самых ярых критиков Трампа.
- Сам действующий президент США, комментируя обвинения в адрес своего бывшего помощника, назвал его "плохим человеком".