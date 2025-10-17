Эксперт Гонзалес: разговор Путина и Трампа поверг "партию войны" в молчание

Телефонный разговор двух лидеров должен принести результат, подчеркнул американский политический обозреватель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры, выступающие за военную эскалацию на Украине, не заинтересованы в установлении прочного мира, поэтому телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заставил их прекратить воинственные заявления. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель, ведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонзалес.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

"Телефонный разговор между Путиным и Трампом должен принести результат. Представители европейской "партии войны" хранят гробовое молчание в своих соцсетях. Они, должно быть, потрясены тем, что [премьер-министр] Венгрии Виктор Орбан будет организовывать встречу Путина и Трампа", - сказал собеседник агентства. По его словам, "крайне важно время проведения телефонного разговора: он состоялся именно в том момент, когда [Владимир] Зеленский прибыл в Вашингтон".

Эксперт согласился с тем, что "Европа не хочет установления прочного мира". "В реальности она не может позволить себе оказывать финансовую и военную поддержку Украине без существенной помощи со стороны Вашингтона. "Коалиция желающих" не готова рисковать прямым столкновением с Россией", - отметил обозреватель.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что действующая в Европе глобальная "партия войны" не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте. 16 октября Зеленский прилетел в Вашингтон. Американский лидер сообщил, что глава киевского режима будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk на двусторонней встрече 17 октября в Белом доме.

Беседа Путина и Трампа состоялась 16 октября. По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новый саммит, который может пройти в Будапеште. Путин подчеркнул в беседе с Трампом, что поставка киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а также мирному урегулированию украинского конфликта, отметил Ушаков. После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что Вашингтону нельзя поставками Киеву истощать собственные запасы Tomahawk.