Вагенкнехт: власти ФРГ должны вызвать посла Польши из-за "Северных потоков"

Лидер BSW назвала "абсурдным" тот факт, что Германия продолжает поддерживать Украину невероятным количеством оружия, вместо того чтобы поднять вопрос о компенсации

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что кабмин должен был вызвать посла Польши в ФРГ в связи с решением варшавского суда, отказавшего в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Дело о подрывах "Северных потоков" не завершено! Как может канцлер ФРГ [Фридрих] Мерц молчать, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры? Правительство Германии больше не должно позволять себя водить за нос!" - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.

Правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ, по ее словам, "должна вызвать посла Польши и использовать все юридические и дипломатические средства, чтобы этот теракт не остался безнаказанным". В то же время лидер BSW назвала "абсурдным" тот факт, что Германия продолжает поддерживать Украину невероятным количеством оружия, вместо того чтобы поднять вопрос о компенсации. "Это правительство ФРГ - позор для нашей страны!" - резюмировала Вагенкнехт.

17 октября агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".