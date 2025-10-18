В Боливии пройдет второй тур президентских выборов

Кандидатами на высший государственный пост являются сенатор Родриго Пас и экс-президент страны Хорхе Кирога

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 октября. /ТАСС/. Второй тур выборов президента, в который вышли два оппозиционных кандидата, пройдет в воскресенье, 19 октября, в Боливии.

На высший государственный пост претендуют сенатор Родриго Пас из центристской Христианско-демократической партии и экс-президент (2001-2002) Хорхе Кирога, представляющий правый альянс "Свобода и демократия". В первом туре, который прошел 17 августа, Пас набрал 32,06% голосов, Кирога - 26,70%.

Читайте также

Экс-президент и сын президента. Кто борется за кресло лидера Боливии

Обещания кандидатов

Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годы, предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. При этом политик исключил возможность привлечения кредитов от международных финансовых организаций для осуществления своей программы.

Пас выступает за активизацию контактов Боливии со всем миром, отдавая приоритет восстановлению отношений с США и развитию регионального сотрудничества, в том числе в рамках Южноамериканского общего рынка ("Меркосур").

Программа Кироги включает жесткое сокращение госрасходов, а также приватизацию или ликвидацию госкомпаний. Политик заявил, что в случае победы обратится за кредитом к Международному валютному фонду. Кирога выступает за разрыв отношений с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа и восстановление сотрудничества с США. Он также подвергал критике "Меркосур" и допускал пересмотр участия страны в БРИКС, в котором Боливия получила статус страны-партнера в январе 2025 года.

Опрос, проведенный компанией Ipsos Ciesmori для телеканала Unitel, показал, что за Кирогу готовы проголосовать 44,9% респондентов, за Паса - 36,5%. С решением еще не определились 9,3% опрошенных. Остальные респонденты намерены оставить бюллетень пустым или испортить его.

Сотрудничество Боливии с Россией

После прошедшего 17 августа голосования посол России в Боливии Дмитрий Верченко заявил ТАСС, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию новых властей республики в отношениях между странами вне зависимости от итогов второго тура выборов. Он отметил, что в последние годы был достигнут значительный прогресс в реализации двусторонних проектов. В частности, в городе Эль-Альто в сотрудничестве с Росатомом создается инновационный Центр ядерных исследований и технологий, сочетающий передовые ядерные разработки, которые будут использоваться для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей.

В то же время оба кандидата критически высказывались о литиевых контрактах, которые Боливия заключила с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One. Кирога в интервью агентству AFP заявил, что не намерен признавать подписанные литиевые контракты, которые пока не были ратифицированы парламентом. Пас также выступал за пересмотров контрактов, считая, что их заключение должно быть более прозрачным и выгодным для департамента Потоси, в котором находятся залежи лития, считающиеся одними из самых крупных в мире.

Ситуация в стране

Победа Кироги или Паса положит конец почти 20-летнему правлению "Движения к социализму". Партия утратила поддержку на фоне экономических трудностей и внутреннего раскола. В первом туре выборов кандидат, которого поддержал действующий президент Луис Арсе, экс-глава МВД Карлос Эдуардо дель Кастильо получил лишь 3,1% голосов.

Из-за снижения экспорта природного газа в стране наблюдается дефицит валюты и перебои с поставками топлива, которая Боливия покупает в соседних странах. Инфляция с начала года по сентябрь составила 18,3%.