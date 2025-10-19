ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возможный срыв соглашения по Газе

В палестинском движении заверили, что выполняли свою часть соглашения с максимальной точностью и ответственностью

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возложило на израильские власти ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа и потенциальный срыв соглашения о прекращении огня. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС выполняло свою часть соглашения с максимальной точностью и ответственностью и по сей день привержено его реализации, в то время как Израиль ежедневно и грубо нарушает свои обязательства. В этой связи мы возлагаем на израильские власти всю ответственность за возможный срыв соглашения и ухудшение ситуации в Газе", - говорится в сообщении. ХАМАС обратился к посредникам и гарантам соблюдения подписанных в Шарм-эш-Шейхе договоренностей с призывом "срочно вмешаться" в ситуацию и "заставить Израиль прекратить все нарушения и провокации", нацеленные на срыв сделки.

В опубликованном радикалами отчете Израилю приписывается невыполнение условий соглашения по шести пунктам, включая обстрелы мирных граждан Газы, в том числе за пределами "желтой линии", на которую отошли военные, а также ограничения и запрет на ввоз в анклав некоторых видов гуманитарной помощи, стройматериалов и тяжелой техники. Движение утверждает, что израильское руководство до сих пор не выпустило из тюрем всех несовершеннолетних палестинцев и осужденных женщин, а также не передало полный список заключенных, отбывающих наказание и подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАС.

19 октября израильская армия объявила, что нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Военные обвинили последних в "грубом нарушении" режима прекращения огня в анклаве: согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля, сторонники ХАМАС запустили противотанковую ракету и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении израильских военных, которые, "в соответствии с соглашением о прекращении огня, занимались демонтажем террористической инфраструктуры в районе Рафаха, в южной части Газы". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося провел совещание с военным руководством страны и поручил "принять решительные меры" против радикалов в Газе, сообщили в канцелярии главы правительства.

ХАМАС свою причастность к инциденту отрицает, объясняя это тем, что якобы "с марта потерял связь" со своими сторонниками на юге анклава.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.