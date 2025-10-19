Al Mayadeen: в Газе за сутки во время атак Израиля погибли свыше 40 палестинцев

Наибольшее число жертв зафиксировали в лагерях беженцев Нусейрат и Эль-Брейдж

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Число погибших за сутки в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа достигло 44. Такие данные привел телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.

Наибольшее число жертв зафиксировано в лагерях беженцев Нусейрат и Эль-Брейдж, откуда поступили сведения о 18 убитых и свыше 50 раненых. Все они доставлены в больницу "Аль-Ауда".

За сутки израильские войска атаковали около 100 целей в анклаве, интенсивным авианалетам и обстрелам подверглись южные районы Хан-Юниса и Рафаха, где боевики радикального движения ХАМАС нарушили режим прекращения огня.

Ранее палестинский Минздрав привел данные, согласно которым с 10 октября, когда вступило в силу перемирие, в секторе погиб 51 человек и было ранено более 150. Власти Газы обвинили Израиль в том, что его силы нарушили прекращение огня 47 раз за 8 дней.

Вечером 19 октября политическое руководство Израиля вновь решило прекратить огонь в секторе Газа. Однако, как сообщила армейская пресс-служба, израильские ВС будут жестко реагировать на любое нарушение со стороны радикалов. В результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое израильских военных, еще один тяжело ранен.