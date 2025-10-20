Politico: разговор с Путиным изменил мнение Трампа по украинскому конфликту

По информации издания, американский президент после телефонного разговора с российским лидером заявил Владимиру Зеленскому о необходимости закончить конфликт по сложившейся линии фронта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп (в центре) и Владимир Зеленский (справа) © Celal Gunes / Anadolu via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по украинскому конфликту после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

Они утверждают, что именно беседа Трампа с Путиным побудила хозяина Белого дома заявить Зеленскому, что "конфликт необходимо закончить по сложившейся линии фронта".

По сообщению агентства Reuters, в пятницу 17 октября во время встречи с Зеленским Дональд Трамп добивался, чтобы тот согласился уступить часть территории России. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с Трампом прошли не так, как рассчитывал Зеленский.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.