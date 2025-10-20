Сийярто упрекнул ЕК в отсутствии поддержки после удара ВСУ по "Дружбе"

Будапешт вместе с Братиславой обратились за помощью к Комиссии ЕС, но ответа они ждали 49 дней, указал глава венгерского МИД

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Европейскую комиссию (ЕК) за то, что она больше месяца не отвечала на обращение Венгрии за помощью после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".

"Когда был взорван нефтепровод "Дружба", мы вместе со Словакией обратились за помощью к Комиссии ЕС. Им потребовалось 49 дней (!!), чтобы ответить нам. Только такой поддержки мы можем от них ожидать", - написал он в X.

Ранее Сийярто заявлял, что Европейский союз не исполнил своих обязательств по отстаиванию интересов Венгрии после атаки Украины на нефтепровод "Дружба". В кулуарах Российской энергетической недели глава МИД Венгрии заявил журналистам, что ответ ЕК на его запрос о безопасности нефтепровода "Дружба" лишь спустя семь недель является позором.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию. Поставки российской нефти по северной ветке сейчас не идут, по ней в Германию транспортируется нефть Казахстана.