TMZ: P. Diddy может выйти на свободу уже на этой неделе

По данным портала, президент США Дональд Трамп колеблется относительно решения смягчить приговор рэпперу

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уже на текущей неделе может смягчить приговор рэпперу P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Музыкант может оказаться на свободе в ближайшие дни, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп колеблется относительно этого решения. Некоторые сотрудники Белого дома выступают против смягчения приговора. Но собеседники издания считают, что в конечном итоге "Трамп поступит так, как хочет". В связи с этим они ожидают, что Комбс уже на этой неделе окажется на свободе.

Портал обращает внимание на то, что 18 октября Трамп объявил об освобождении из тюрьмы бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса, который в апреле был приговорен более чем к семи годам тюрьмы за растрату собранных во время избирательной кампании средств и предоставление ложной информации Конгрессу относительно своих доходов.

7 октября Трамп подтвердил, что Комбс просил его о помиловании. Президент сделал такое заявление спустя четыре дня после вынесения приговора музыканту по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Суд Нью-Йорка приговорил его к четырем годам заключения.