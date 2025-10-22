Экспроприация активов РФ и 20-й пакет санкций станут главными темами саммита ЕС

Страны Евросоюза в том числе обсудят ускорение милитаризации блока

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Экспроприация активов РФ и обмен мнениями по 20-му пакету санкций станут главными темами саммита Евросоюза в рамках дискуссии о новых мерах давления на Россию, которые якобы должны "способствовать миру на Украине". Кроме того, участники саммита обсудят ускорение процесса милитаризации блока, включая реализацию новых проектов ЕК по защите от беспилотников, и попытаются найти решение проблемы повышения конкурентоспособности европейской экономики в условиях окончательного запрета странам ЕС покупать российские энергоресурсы.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"Лидеры обсудят планы увеличения финансовой поддержки Украины, в частности. Подтвердив наши обязательства предоставить финансовую поддержку этой стране в ближайшие годы, в том числе за счет блокированных российских активов", - написал в открытом письме - приглашении лидерам ЕС на саммит глава Европейского совета Антониу Кошта.

Кража активов

Еврокомиссия ранее сообщила, что Украине потребуется не менее €60 млрд внешнего финансирования на два ближайших года. В этих условиях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила экспроприировать замороженные российские активы, прикрываясь так называемой схемой репарационного кредита. Эта схема детально еще не озвучена Еврокомиссией. Ожидается, что Брюссель публично изложит этот план чрез 7-10 дней после нынешнего саммита, если принципиальная договоренность об этом будет достигнута.

Согласно утечкам в европейские СМИ, речь идет о том, чтобы из €210 млрд суверенных активов России, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии, использовать от €130 млрд до €185 млрд. Эти деньги будут якобы будут оформлены в виде "кредита" Киеву и использованы главным образом на закупки оружия для Украины у европейской промышленности. В меньшей степени на бюджетное внешнее финансирование Украины.

Якобы этот "кредит" будет погашен из неких "репарационных выплат" России, а затем вернувшиеся таким образом деньги якобы могут быть разблокированы и возвращены России. Еврокомиссия, впрочем, не смогла объяснить, каким образом изначальное изъятие этих средств, по ее мнению, не станет прямой экспроприацией.

Опасения Бельгии

Несоответствие этих действий базовым международным финансовым нормам очевидно даже самим европейским лидерами, хотя большинство из них этого пытаются не признавать.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в ходе первого обсуждения этой темы на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября объявил, что выступает категорически против "репарационного кредита". Он прямо объявил, что опасается финансовых рисков, которые грозят Бельгии в случае экспроприации иностранных суверенных финансовых активов в бельгийской юрисдикции, и потребовал подписания обязательств всеми странами ЕС разделить бельгийские риски.

Посол России в Бельгии Денис Гончар, комментируя в интервью ТАСС эту ситуацию, предупредил, что какой бы схемой ни была прикрыта экспроприация активов, Россия расценит это как прямое воровство. Он предупредил, что "ответные меры России последуют незамедлительно" и Евросоюзу предстоит "считать убытки".