Орбан: Путин предупредил о контрмерах при экспроприации активов РФ

Венгерский премьер отметил, что обмен письмами с президентом России состоялся на прошлой неделе

БУДАПЕШТ, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что президент РФ Владимир Путин письменно уведомил его о намерении Москвы принять ответные меры против стран Запада в случае экспроприации замороженных российских активов.

"На прошлой неделе у меня состоялся обмен письмами с президентом России", - сказал глава правительства в интервью YouTube-каналу Patriota. По его словам, он поинтересовался позицией Путина по вопросу о том, как будет реагировать Россия, если в Брюсселе будет принято решение об экспроприации ее активов и будет ли она делать различия между странами в зависимости от их подхода к этой проблеме. "В своем ответе президент России написал, что будут приняты контрмеры", - заявил Орбан.

Он отметил, что из переписки с российским лидером сделал для себя вывод, что позиция Венгрии "будет иметь значение", если вдруг дело дойдет до ответных мер Москвы. "Венгерские компании имеют серьезные активы в России. <...> Теперь у Венгрии есть элементарный экономический интерес не поддерживать это", - сказал премьер по поводу возможности захвата российских активов на Западе.

Орбан также пояснил, что такой шаг может стать основанием для судебных исков и подорвать доверие к институтам, которые принимают на хранение зарубежные активы, служащие гарантией при совершении международных коммерческих сделок. "Если их однажды отберут у какой-то одной страны, то этому делу конец. Никто, черт возьми, больше никогда не будет доверять ни одному европейскому финансовому институту при размещении своих резервов", - предупредил глава правительства. По его мнению, подобные действия могут также помешать достижению урегулирования кризиса на Украине, потому что вызовут серьезное недовольство России. "Таким образом, мы ухудшим шансы на российско-американские мирные переговоры", - уточнил Орбан. Он назвал возможную передачу Украине российских активов "как минимум хищением" и заявил, что Венгрия это не поддерживает.

В четверг участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В заявлении о финансировании Украины говорится лишь, что они останутся "замороженными" до завершения конфликта и выплаты Россией неких "компенсаций". Бельгия, на территории которой блокированы суверенные активы РФ на сумму 210 млрд евро, не скрывала, что опасается ответных мер. Орбан в дискуссиях на эту тему не участвовал, поскольку прибыл в Брюссель только к вечеру после того, как выступил на антивоенном митинге в Будапеште. Он сообщил, что по его просьбе позицию Венгрии в ходе обсуждения финансовых вопросов на саммите ЕС представлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила на брифинге, что любые конфискационные инициативы Европейского союза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.