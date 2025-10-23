Посольство КНР: сотрудничество РФ и Китая не должно подвергаться вмешательству

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что единственным реальным выходом из украинского кризиса являются диалог и переговоры

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Третьим сторонам не следует вмешиваться в сотрудничество между Россией и Китаем, для урегулирования на Украине требуется диалог, а не принуждение. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя введение США рестрикций против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерних структур.

"Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований с точки зрения международного права и не утверждены Советом Безопасности ООН", - подчеркнул дипломат. "Нормальное двустороннее сотрудничество Китая с Россией не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству какой-либо третьей стороны", - добавил он.

"Диалог и переговоры - это единственный реальный выход из украинского кризиса. Принуждение и давление не являются решением", - заявил Лю Пэнъюй.

Министерство финансов США ранее включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Между тем, как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.