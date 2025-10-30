WP: ядерные испытания подорвут попытки Трампа получить Нобелевскую премию мира

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Решение администрации США возобновить испытания ядерного оружия подорвут попытки американского президента Дональда Трампа позиционировать себя как сторонника деэскалации и претендента на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в статье The Washington Post (WP).

Как отмечает газета, эти заявления могут использоваться администрацией Трампа в качестве рычага в переговорах по контролю над ядерным оружием с Россией и Китаем. "Однако такая эскалация может подорвать недавние шаги Трампа по укреплению своего имиджа "президента мира", поскольку он ведет кампанию за Нобелевскую премию мира и стремится смягчить напряженность в отношениях с главным геополитическим соперником США", - говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в 2025 году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Позже Трамп пошутил, что рассчитывает получить эту награду в 2026 году.