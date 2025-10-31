Трамп не уточнил, предоставят ли США Венгрии исключение из санкций против РФ

США не предоставляли исключения премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подчеркнул американский лидер

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не уточнил, сделает ли Вашингтон в интересах Будапешта исключение из режима санкций в отношении России.

"Он запросил нас о предоставлении исключения. Мы его не предоставляли. Но он нас запросил", - заявил американский лидер, имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Трамп беседовал с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Виктор [Орбан]. Он мой друг. Он запросил о предоставлении исключения", - добавил Трамп, вновь отказавшись пояснить, пойдет ли Вашингтон навстречу Будапешту в этом случае.

Как ранее сообщил Орбан, он намерен во время встречи 7 ноября в Вашингтоне с Трампом убедить его в необходимости сделать ряд исключений из американских санкций, введенных в отношении России в области энергетики. Глава правительства сообщил, что постарается объяснить американскому лидеру, что это требуется Венгрии для сохранения ее энергетической безопасности. Орбан уже признавал, что новые американские санкции в отношении Москвы могут нанести ущерб интересам Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из России на основе долгосрочных контрактов.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.

В свою очередь Трамп подтвердил 17 октября, что понимает проблемы Венгрии, остро нуждающейся в продолжении поставок российской нефти. Как тогда выразился американский лидер, Венгрия находится, "так сказать, в безвыходном положении".