Euronews: Франция и Люксембург сомневаются в разумности изъятия активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Помимо Бельгии, Франция и Люксембург также высказывали озабоченность по поводу предложения Еврокомиссии экспроприировать российские активы по схеме так называемого репарационного кредита, сообщил телеканал Euronews.

"Франция и Люксембург с самого начала выражали озабоченность по поводу схемы "репарационного кредита", - сообщил телеканал, утверждая, что в этих двух странах также блокированы активы РФ.

Он ссылается на исследование Европарламента, который утверждает, что во Франции якобы находится до €19 млрд российских суверенных активов, а в одном из основных финансовых центров ЕС - Люксембурге от €10 до €20 млрд. Впрочем, Euronews также приводит заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, который утверждает, что в его стране суверенных активов России блокировано "всего на €10 тыс.".

Телеканал утверждает, что на бельгийской площадке Euroclear блокированы примерно €185 млрд из €210 млрд, о заморозке которых в ЕС отчиталась Еврокомиссия (в 2022 году она утверждала, что заморозила €300 млрд). Таким образом еще €25 млрд "распылены" по другим странам ЕС. Это является одним из требований Бельгии: в случае экспроприации активов деньги должны изыматься не только в бельгийской юрисдикции, но и у других стран блока, чтобы хотя бы незначительно снизить финансовые риски для королевства.

Бельгия на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября заблокировала предложение Еврокомиссии экспроприировать блокированные в юрисдикции страны на площадке Euroclear российские суверенные активы. Премьер Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул беспрецедентный характер подобного решения в мировой истории, отметив, что подобного не делалось даже в период Второй мировой войны. Он прямо признал, что Бельгия опасается ответных действий России. В итоге саммит отложил принятие решения до декабря этого года, поручив Еврокомиссии подготовить альтернативные варианты.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено как воровство. Ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".