Глава МВД Франции выступил за ИИ-анализ видео с камер после ограбления Лувра

Лоран Нуньес отметил, что использование подобных инструментов анализа является экспериментальным и требует отдельного разрешения

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес считает резонансный случай с ограблением Лувра аргументом в пользу внедрения постоянного анализа видео с камер наблюдения с помощью компьютерных алгоритмов. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.

"Существуют уличные камеры, но невозможно поставить полицейского за каждой из более чем 4 тыс. камер, установленных в Париже. В перспективе использование алгоритмического анализа видео для привлечения внимания к нестандартным ситуациям, например, к появлению подъемника у фасада здания, является одним из направлений для дальнейших размышлений", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время использование подобных инструментов анализа является экспериментальным и требует отдельного разрешения. В случае с Олимпийскими играми 2024 года для постоянного мониторинга с применением алгоритмов на протяжении длительного периода потребовалось принимать отдельный закон в парламенте и аналогичный закон будет обсуждаться для игр 2030 года.

"Но я очень поддерживаю более систематическое использование "умных" камер, в том числе и за пределами крупных спортивных или культурных мероприятий. И я намерен использовать этот драматический случай в Лувре в качестве аргумента в пользу постоянного и повсеместного использования таких камер", - сказал он.

Нуньес добавил, что в Лувре будет усилена система безопасности, однако посетовал на сложность реализации подобных мер в культурных учреждениях. Помимо высокой стоимости их трудно реализовать иногда и из-за "архитектурных ограничений". Однако МВД уже направило соответствующие инструкции префектам департаментов страны и региональным управлениям по культуре, а также распорядилось усилить присутствие сил правопорядка в общественных местах рядом с музеями.