На Украине назвали попытку высадки десанта ГУР в ДНР безграмотным решением

По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, такие действия "получают кучу бахвальства блогеров, ошибки прикрывают пиаром"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинский журналист Юрий Бутусов считает попытку высадить десант Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины под Красноармейском в ДНР безграмотным решением с точки зрения тактики.

"В тактическом плане в современный войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов - безграмотное решение", - приводит его слова издание "Страна".

По мнению Бутусова, который служит в бригаде Национальной гвардии Украины, такие действия "получают кучу бахвальства блогеров, ошибки прикрывают пиаром". Журналист обратил внимание, что украинские власти не разглашают количество потерь. "Как и не объявляются подлинные результаты", - резюмировал он.

1 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР у Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены. 2 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что ВС РФ пресекли попытку высадки еще одной группы десанта ГУР Украины под Красноармейском. Он сказал, что украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать из района группу иностранцев.