Rebelión: "Буревестник" вернет Западу здравомыслие

Это прежде всего касается Великобритании, Франции и США, отметило издание

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" усмирят политиков на Западе и принудят действовать, исходя из реализма. Такое мнение выразило испанское издание Rebelión.

"Ракета "Буревестник" должна вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать войну, развязанную ими на Украине", - считает издание.

Это прежде всего касается, отметил Rebelión, Великобритании, Франции и США, поскольку РФ не только превосходит их по величине арсенала ядерных боеголовок, но и "благодаря новой ракете", обладает оружием, которого нет у других ядерных держав.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний "Буревестника". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".