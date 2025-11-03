Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС отъем активов России

Карин Келлер-Зуттер напомнила, что ее страна не является членом Европейского союза

Президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер © Алена Федина/ ТАСС

БЕРН, 3 ноября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Правительство Швейцарии не участвует в дискуссиях Евросоюза касательно возможной конфискации замороженных в Европе активов российского ЦБ для выдачи Украине новых кредитов. Об этом ТАСС заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер.

"Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях", - сказала она на пресс-конференции для иностранных журналистов в Берне в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, как правительство конфедерации оценивает планы Еврокомиссии по отъему замороженных в Европе российских активов для выдачи Украине новых кредитов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает участия в обсуждении Евросоюзом возможности конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева. Газета Corriere della Sera сообщала, что единодушия в Европе по этому вопросу нет. В то время, как Германия, страны Северной Европы и большая часть стран Восточной Европы настроены решительно, Франция, Италия и Бельгия проявляют осторожность и скептицизм, не желая брать на себя финансовую ответственность.

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. На последнем саммите ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Решение должно быть принято до конца года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.