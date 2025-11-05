Reuters: США предложили проект резолюции СБ ООН о снятии санкций с аш-Шараа

Санкции также предлагается снять с главы МВД Сирии Анаса Хаттаба, пишет агентство

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. США подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций против президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался текст документа.

Как отмечается, США предлагают также снять санкции с министра внутренних дел в переходном правительстве арабской республики Анаса Хаттаба. Когда состоится голосование по американскому проекту резолюции, пока неизвестно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что 10 ноября Ахмед аш-Шараа встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 1 ноября портал Axios информировал, что аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Президент объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.