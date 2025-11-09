ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Политик Мема указал на обеспокоенность Рютте угрозой ядерной войны

Генсек альянса должен прекратить поставки оружия Киеву, если он действительно обеспокоен ядерной риторикой, считает член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"
01:32

СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. /ТАСС/. НАТО следует остановить поставки вооружений Украине и расширение на восток, если организация действительно обеспокоена угрозой ядерной войны. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Она [Россия] применит ядерное оружие, если под угрозой окажется ее национальная безопасность. Генеральный секретарь [НАТО Марк] Рютте должен прекратить поставки оружия на Украину, если он действительно обеспокоен [угрозой] ядерной войны. НАТО должна прекратить расширение, если мы не хотим в итоге в оказаться [в состоянии ядерной войны]", - написал политик в X.

Как предположил Рютте в интервью германской газете Welt am Sonntag 8 ноября, в свете "опасной и бесцеремонной ядерной риторики" жители стран НАТО должны понимать, что "нет причины паниковать" и что альянс располагает достаточным потенциалом в этой области. Генсек признал, что "атомную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

На совещании с Совбезом президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям". 

