Азаров: скандал вокруг Миндича - результат длительной работы, инициированной США

Происходящее может быть направлено на устранение Владимира Зеленского, полагает бывший украинский премьер

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по команде США провело гигантскую работу по раскрытию коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

В октябре Азаров в интервью ТАСС отмечал, что США могут принять радикальные меры по устранению Зеленского. Комментируя развернувшийся скандал вокруг Миндича, Азаров согласился, что происходящее может быть той самой работой по устранению.

"То, что вчера было обнародовано, это не значит, что вчера команда поступила и они сразу пошли с обысками, стали предъявлять подозрения, арестовывать. Чтобы к этому этапу подойти, НАБУ потребовалась длительная системная работа. И, скорее всего, она начиналась после команды, которая была дана где-то весной, наверное. Было много этапов. Это и этапы агентурной работы, это и этапы оперативно-разыскной работы, и подслушивающие устройства, и работа с агентурой, и сбор документальных доказательств, анализ материалов прослушивания, допросы, анализы, бухгалтерские сверки. Это все я называю, чтобы вы представляли себе, что то, что мы с вами услышали, это уже результат проведенной гигантской работы, которая измеряется, наверняка, десятками томов оперативных материалов", - отметил экс-премьер.

По его словам, проведение обысков у близкого окружения Зеленского является результатом накопления большого количества документальных данных. "Теперь это все уже переходит в плоскость возбуждения уголовных дел и проведения уже полномасштабных расследований", - добавил он.

Как сообщило издание "Зеркало недели", 12 ноября детективы НАБУ обсудили в Киеве с представителем Федерального бюро расследований дело Миндича. Отмечается, что сотрудник ФБР координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. СМИ также напомнило, что представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании бюро. У него есть собственный кабинет в здании НАБУ.