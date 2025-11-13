"Общественное": глава "Нафтогаза" может возглавить Минэнерго Украины

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Действующий глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины. Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

Источник рассказал СМИ, что других кандидатов не рассматривают, потому что Корецкий "сильнейший в отрасли". Ранее он возглавлял нефтедобывающую компанию "Укрнафта".

12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что написала заявление об отставке. Она стала одним из фигурантов расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в сфере энергетики. Подал заявление об отставке и министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго. Галущенко уже отстранен от исполнения обязанностей.