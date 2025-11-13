Столтенберг: ЕК не предлагала Норвегии участвовать в экспроприации активов РФ

Еврокомиссия не намерена просить об этом ни одну страну за пределами ЕС, сообщил министр финансов Норвегии

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия не обращалась и не намерена обращаться к Норвегии с предложением принять участие в предоставлении Бельгии гарантий для экспроприации замороженных активов России по схеме "репарационного кредита" Украине. Об этом заявил министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был специально приглашен на встречу министров финансов ЕС в Брюссель.

"Еврокомиссия заявила, что не намерена обращаться к Норвегии с предложением участия в этой схеме. Она не намерена просить об этом ни одну страну за пределами ЕС", - сказал Столтенберг журналистам, комментируя идею, что не входящая в ЕС Норвегия якобы должна использовать сверхприбыли от своего экспорта газа в ЕС, чтобы предоставить финансовые гарантии Бельгии в рамках экспроприации замороженных активов России.

Норвежская рента

После начала Россией СВО на Украине, когда страны ЕС начали вводить против России санкции и отказались покупать российский газ за рубли, значительную часть российского экспорта в ЕС заместила Норвегия, продававшая газ по взлетевшим рыночным ценам. Осло отказался предоставить льготные тарифы европейским партнерам. Это принесло стране сверхприбыль более чем на €100 млрд. Таким образом, Норвегия стала одним из главных финансовых бенефициаров конфликта между ЕС и Россией.

Согласно расследованию американского независимого журналиста Сеймура Херша, норвежские армейские специалисты оказывали США поддержку в операции по подрыву "Северных потоков" под прикрытием учений НATO в 2022 году.

"Долг" Норвегии

В последние недели идея использования "норвежской ренты" в виде финансовых гарантий Бельгии для воровства активов РФ широко обсуждалась в европейских СМИ в контексте якобы существующего "морального долга" Норвегии перед Евросоюзом. Ряд европейских источников пошли даже дальше, отмечая "личную моральную ответственность" Столтенберга, определявшего на посту генсека НАТО развитие конфликта Запада и России, который впоследствии принес Норвегии огромные финансовые дивиденды. Якобы именно эта роль в украинском конфликте вернула Столтенберга в ряды финансовой элиты Норвегии и Европы.

Однако, когда европейские журналисты попытались указать Столтенбергу на этот "моральный долг", он резко ответил: "У нас у всех есть моральный долг поддерживать Украину. Норвегия уже утроила свою прямую поддержку".

Вопрос обсуждался

Столтенберг упомянул, что обсуждал этот вопрос "также с бельгийским министром финансов", то есть косвенно признал, что идея привлечения норвежских средств все же обсуждалась в институтах ЕС.

"Сложно иметь какое-либо мнение по схеме "репарационного кредита" ЕС, поскольку мы ее никогда не видели. ЕС еще не решил, как она будет организована, - заключил Столтенберг. - ЕС нужно время, чтобы решить все проблемы, и не мне ему давать советы, как организовать гарантии по этой схеме".

Экспроприация и ответ

13 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте также в очередной раз заявила, что ЕК считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть от порядка €200 млрд суверенных активов России в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь ответа Москвы.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".