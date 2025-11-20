Politico: министр армии США после поездки в Киев поговорит с союзниками по НАТО

По информации издания, Дэниел Дрисколл должен был представить план урегулирования Владимиру Зеленскому

Министр армии США Дэниел Дрисколл © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр армии США Дэниел Дрисколл после поездки в Киев проведет серию брифингов для союзников по НАТО, где расскажет о деталях американского плана урегулирования. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновника американской администрации.

По его словам, в Киеве Дрисколл должен был представить план урегулирования Владимиру Зеленскому.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.