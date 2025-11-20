Главы МИД стран ЕС рассмотрят на встрече в Брюсселе мирный план США по Украине

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила необходимость согласия украинцев и европейцев, чтобы этот план заработал

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в четверг рассмотрят новый мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила журналистам по прибытии на встречу глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы будем обсуждать ситуацию на Украине и новый мирный план США. Конечно, чтобы этот план заработал и чтобы закончить конфликт, необходимо согласие украинцев и европейцев", - сказала она.

Кроме того, министры намерены рассмотреть новые санкции против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть.

О плане США

Как заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции Москвы и Киева. Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Реакция РФ

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в беседе с ТАСС, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.