Каллас назвала единственным планом действий ЕС ослабление РФ и поддержку Украины

Глава дипслужбы Евросоюза также отметила, что ЕС продолжает настаивать на "одностороннем перемирии со стороны России"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Sergei Grits

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз видит только один "план действий" по Украине - ослаблять Россию и поддерживать Украину - и хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил его поддержку. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину, - заявила Каллас. - Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС". Она также добавила, что ЕС продолжает настаивать на "одностороннем перемирии со стороны России".