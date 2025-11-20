Глава МИД ФРГ обсудил "конкретные идеи" по Украине с Уиткоффом и Фиданом

Йоханн Вадефуль также призвал "немедленно прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры"

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых обсуждались усилия по урегулированию конфликта на Украине.

"Во время разговоров речь шла о конкретных идеях, которые сейчас обсуждаются", - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ. "Обоим коллегам важна координация с Германией и европейскими партнерами, чему мы уделяем внимание на всех уровнях", - заявил Вадефуль. Он призвал "немедленно прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры". "Затем необходимо как можно скорее провести переговоры об установлении долгосрочного перемирия", - считает министр.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Песков ранее в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.