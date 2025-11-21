Axios: США предлагают Украине гарантии безопасности по образцу натовских

Согласно обнародованному порталом тексту документа, "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" на Украину со стороны России "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества"

Редакция сайта ТАСС

© Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Новые американские предложения по урегулированию конфликта на Украине предусматривают предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны Вашингтона и его европейских союзников, схожих с теми, которые существуют в НАТО. Об этом сообщил в четверг американский портал Axios.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

По его сведениям, администрация Соединенных Штатов, помимо американского плана из 28 пунктов, передала украинской стороне еще один проект документа. В нем речь идет о "гарантиях в сфере безопасности по образцу статьи 5 в НАТО". Эта статья договора о Североатлантическом альянсе предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран - членов НАТО.

Согласно опубликованному порталом тексту документа, "США подтверждают, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" на Украину со стороны РФ "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества". В таком случае президент США "после незамедлительных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами определит меры, необходимые для восстановления безопасности". "Эти меры могут включать в себя вооруженную силу, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические шаги, а также иные действия, которые сочтут целесообразными. Совместный механизм с участием НАТО и Украины будет оценивать любые утверждения о нарушениях", - говорится в проекте документа.

Как уточняется, "страны, входящие в НАТО, включая Францию, Соединенное Королевство, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью стабильности в Европе, и обязуются совместно с США реагировать на любое соответствующее нарушение, обеспечивая единое и надежное сдерживание". Эти договоренности рассчитаны на 10 лет с возможностью их продления. Предполагается, что документ могут подписать представители России, США, ЕС, НАТО и Украины.

До этого Axios изложил 28 пунктов, которые, как он утверждал, содержатся в новом американском плане. Однако среди них не было пункта о коллективном ответе в случае нападения на Украину. Речь шла лишь о том, что она "получит надежные гарантии в сфере безопасности". Кроме того, подчеркивалось, что Киев откажется от вступления в НАТО, а Североатлантический альянс обязуется не принимать Украину.

Новый план США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.