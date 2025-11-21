NY Post: США получили согласие от Умерова на многие пункты плана по Украине

Однако киевские власти не давали согласие на план в целом

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Александр Рюмин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов получила от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова "положительный отклик" на новые американские предложения по урегулированию украинского конфликта, однако киевские власти не давали согласие на план в целом. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

По их данным, американская сторона получила "положительный отклик" от Умерова во время консультаций со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами (штат Флорида). Однако американские чиновники не стали заявлять, что Киев одобрил соглашение. "План был разработан сразу после обсуждений с Умеровым, который занимает один самых высоких постов в администрации [Владимира] Зеленского, - сказал собеседник издания. - Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому".

"Я не хочу сказать, что [Киев] искренне согласился с ним и готов его подписать. Они согласились с большей частью плана", - добавил представитель администрации США.

Умеров в пятницу назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов американского плана по урегулированию украинского конфликта.

Новый план США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.