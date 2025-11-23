G1: Болсонару пытался снять электронный браслет с помощью паяльника

Поврежденное устройство передало соответствующий сигнал правоохранителям

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попытался нарушить правила содержания под домашним арестом. Экс-лидера уличили в повреждении электронного браслета на ноге с помощью паяльника, сообщил портал G1.

По информации правоохранительных органов, Болсонару в разговоре с полицией подтвердил, что пытался с помощью паяльника вскрыть застежку на браслете. Поврежденное устройство передало соответствующий сигнал органам правопорядка. Браслет направили на экспертизу, а сам экс-глава государства продолжает находиться под арестом.

Ранее в субботу Болсонару арестовали. Полиция считает, что политик мог готовить побег. В сентябре бывшего лидера страны признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Его приговорили к более чем 27 годам лишения свободы, он начнет отбывать тюремное заключение в ближайшее время.