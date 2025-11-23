Конгрессвумен Тейлор-Грин опровергла возможное участие в президентских выборах

Она назвала подобные сообщения беспочвенными слухами

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) 23 ноября опровергла публикацию журнала Time о том, что она рассматривает возможность баллотироваться на пост президента страны в 2028 году.

"Я не собираюсь баллотироваться в президенты и никогда не говорила, что хочу это сделать, и только смеялась, когда кто-то упоминал об этом", - написала она в X. "Америка, тебе лгут каждый день, чтобы отвлечь от того факта, что наше правительство сломано и не подлежит восстановлению, а проблемой является политико-промышленный комплекс", - добавила она в другом сообщении.

22 ноября журнал Time со ссылкой на источники сообщил, что Тейлор-Грин в частных беседах говорила о возможном участии в президентской гонке в 2028 году.

Это уже не первая публикация о наличии у Тейлор-Грин президентских амбиций. В начале ноября она опровергла сообщения на эту тему, назвав их беспочвенными слухами и заверив, что сосредоточена лишь на том, чтобы представлять Джорджию в нижней палате Конгресса. Однако 22 ноября она объявила, что намерена покинуть свой пост 5 января 2026 года.

Законодатель в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Президент посетовал на то, что Тейлор-Грин "жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Законодатель ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим. Она позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны американского президента из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.