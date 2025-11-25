WSJ: США начали работу над планом по Украине сразу после сделки по Газе

Зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в ходе составления плана консультировались с РФ, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© Stefani Reynolds/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Работа США над планом по разрешению украинского кризиса началась сразу после заключения соглашения о перемирии в секторе Газа в октябре, сообщает газета The Wall Street Journal.

Читайте также

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

По ее сведениям, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф начали работу над первым проектом плана по Украине по пути из ближневосточного региона. В ходе составления плана из 28 пунктов, утверждает издание, они консультировались с российской стороной. Помимо этого составители проекта по меньшей мере дважды беседовали по телефону с Владимиром Зеленским. При этом, указывает газета, большинство положений плана было сформулировано до консультаций со сторонами конфликта.

Госсекретарь Марко Рубио получил копию плана 18 ноября, отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства был в курсе проекта, однако не знал о масштабе проработки документа.

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с частью пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.