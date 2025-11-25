Бельгия убедила Италию в наличии рисков при экспроприации активов России

Брюссель "не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег", подчеркнул бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Бельгия убедила Италию в наличии серьезных рисков при экспроприации активов России. Об этом написал в X министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию.

"Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег. Бельгия продолжит поддерживать Украину, но в этом деле мы не позволим себя переубедить. Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии", - написал он.

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы на сумму €200 млрд, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой произойдет экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".