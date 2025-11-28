Кошта пообещал решение по российским активам на саммите ЕС в декабре

Председатель Евросовета сообщил о юридических и технических дискуссиях по этому вопросу

МАДРИД, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Антониу Кошта рассчитывает принять решение по замороженным российским активам на следующем саммите ЕС, который запланирован на 18-19 декабря.

Во время интервью испанской газете La Vanguardia политика спросили, является ли совпадением тот факт, что план США по украинскому урегулированию появился, когда Евросоюз готовится использовать активы РФ для так называемого репарационного кредита. "Я не знаю, но это не вызовет задержки в принятии решения, - сказал Кошта. - Сейчас мы работаем над техническим решением, чтобы это стало возможным". "Работа идет хорошо, и на следующем [заседании] Европейского совета мы примем решение", - утверждал он.

По его словам, Еврокомиссия уже представила три варианта обеспечения этого финансирования. "Другие предлагают другие варианты, - добавил политик. - Это юридические и технические дискуссии".

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

В четверг компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Газета The Financial Times в тот же день сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил письмо Еврокомиссии и предупредил, что быстрое изъятие замороженных активов РФ для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.