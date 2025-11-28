Орбан прибыл в Москву

Самолет с премьер-министром Венгрии приземлился в аэропорту Внуково

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в российскую столицу. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подтвердил ТАСС, что президент РФ Владимир Путин встретится 28 ноября в Москве с премьером Венгрии.

Ранее Орбан сообщил, что планирует обсудить с Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

Согласно информации на сайте Кремля, Путин как президент России встречался с Орбаном 12 раз, в предыдущий раз - в июле 2024 года, когда венгерский премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США. Всего же с начала специальной военной операции Путин и Орбан встречались дважды и трижды говорили по телефону.