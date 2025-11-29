Зеленский дал тайные директивы делегации на переговорах по урегулированию

На сайте Владимира Зеленского опубликовано соответствующее распоряжение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

"Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно", - говорится в документе под названием "О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации. До сих пор ее возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако накануне он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).

По словам Зеленского, опубликованным в его Telegram-канале, "делегация уже на пути в США". "Задача четкая - оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий", - отметил Зеленский. Он рассчитывает, что "результаты встреч в Женеве будут доработаны в США". Зеленский ожидает "доклад делегации по итогам работы в это воскресенье".