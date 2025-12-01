Депутат Рады Железняк: Ермак хотел отстранить сразу всех силовиков

По словам Ярослава Железняка, речь идет о главе СБУ Василии Малюке, генпрокуроре Руслане Кравченко и директоре ГБР Алексее Сухачеве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Андрей Ермак перед своим увольнением с поста руководителя офиса Владимира Зеленского добивался отставки не только главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, но также генерального прокурора Руслана Кравченко и директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Он продвигал вариант отстранения сразу всех силовиков - СБУ, ГБР, генпрокурора", - уточнил Железняк в Telegram-канале. По его словам, планировалось назначить вместо них исполняющих обязанности, которые будут лояльны Ермаку и предъявят обвинения представителям антикоррупционных органов и политикам, требовавших отставки главы офиса.

В понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что Ермак за неделю до своего увольнения добивался отставки Малюка, который "проглядел" операцию антикоррупционных органов под названием "Мидас" и не защитил его.

Ранее издание "Страна" сообщало, что офис Зеленского приказывал открыть уголовное дело против главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, у которого давний конфликт с Ермаком. Однако Малюк не стал принимать меры и "подвесил вопрос". Издание отмечало, что СБУ таким образом начала дистанцироваться от офиса Зеленского на фоне коррупционного скандала.