Эйсмонт: Литва своими действиями "стреляет себе между ног"

Сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них, указала пресс-секретарь белорусского президента, комментируя ситуацию с БПЛА

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Литва действует глупо в ситуации с БПЛА, нарушившим границу Белоруссии 30 ноября, Вильнюс, уже выстрелив себе в ногу, "стреляет себе между ног". Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Беспилотник из Литвы вторгся в воздушное пространство Белоруссии 30 ноября и упал в черте Гродно. МИД республики в связи с инцидентом выразил протест Вильнюсу и потребовал расследовать обстоятельства происшествия.

"Что касается литовцев - сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему", - сказала Эйсмонт.

Она добавила, что Минск в ближайшее время увидит цели и мотивы Вильнюса. "Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног", - подчеркнула пресс-секретарь.

Разведывательный БПЛА

Телеканал "Первый информационный" сегодня сообщил, что упавший 30 ноября в черте Гродно в Белоруссии литовский беспилотник был разведывательным. Также перед падением он сбросил экстремистские материалы.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов с грузом сигарет. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте. Начальник службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас признал участие в умножившейся воздушной контрабанде сигарет преступных групп как Белоруссии, так и Литвы.