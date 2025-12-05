Axios: консультации США и Украины во Флориде продолжатся 6 декабря

Американская сторона уверена, что можно достичь компромисса даже по территориальному вопросу, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Консультации представителей США и Украины в Майами (штат Флорида), как ожидается, продолжатся 6 декабря. Об этом сообщил американский портал Axios.

Читайте также

Контакты с США и роль российского солдата в них. Ушаков о переговорах по Украине

Как отмечается в публикации, переговоры сторон состоялись 4 декабря и проходят 5 декабря. В них участвуют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По словам источников портала из числа украинских должностных лиц, "переговоры, как ожидается, продолжатся в субботу".

"Хотя позиции Украины и России кажутся непримиримыми, официальные лица США по-прежнему считают, что можно достичь компромисса даже по вопросу территорий, который является самым чувствительным", - говорится в публикации. Как уточнил источник портала, 4 декабря Уиткофф и Кушнер проинформировали украинских должностных лиц о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также "о новых идеях, которые можно попытаться реализовать, чтобы преодолеть разногласия между сторонами". Источник отметил, что переговоры 4 декабря прошли в позитивном ключе.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.