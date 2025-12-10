Минюст США: задержанный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

Судно использовалось для "поддержки иностранных террористических организаций", заявила глава ведомства Пэм Бонди

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, считает, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Соответствующую публикацию разместила в X глава ведомства Пэм Бонди.

"Сегодня [сотрудники] ФБР и Министерства внутренней безопасности, а также [бойцы] Береговой охраны США при поддержке Военного министерства применили ордер на арест в отношении нефтяного танкера, использовавшегося для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана", - заявила Бонди. По ее утверждению, судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить себе нефть. При этом Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Такой шаг, как указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами. Задержание танкера, согласно прогнозу Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из республики.