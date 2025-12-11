США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

В Белом доме сообщили, что для изъятия нефти есть юридическая процедура, которая будет соблюдена

© U.S. Attorney General's Office/ X via AP

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация США планирует конфисковать задержанный ранее возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Судно в настоящее время проходит процедуру конфискации", - сказала она, добавив, что сейчас на нем работают следователи.

"Что касается нефти, то это другой вопрос. <…> Судно пойдет в порт США, и Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако для конфискации этой нефти существует юридическая процедура, и эта юридическая процедура будет соблюдена", - добавила Ливитт.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.