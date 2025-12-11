Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой

Президент США хочет мира, а также положить конец незаконному ввозу в страну наркотиков, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в продолжительном военном конфликте с Венесуэлой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, может ли начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также возможное полномасштабное военное вторжение ВС США в эту страну привести к столь непопулярному среди избирателей Трампа затяжному военному конфликту. "Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране", - сказала Ливитт.

10 декабря президент США подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.