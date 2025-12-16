Пентагон не опубликует полную видеозапись удара по катеру в Карибском бассейне

Военный министр США Пит Хегсет сообщил, что неотредактированную запись передадут членам "соответствующих комитетов" Конгресса для ознакомления

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон не будет публиковать неотредактированную видеозапись американского удара по катеру в Карибском бассейне 2 сентября. Его слова приводит газета The Hill.

"Следуя давней политике Военного министерства, Министерства обороны, мы, разумеется, не будем публиковать секретную, полную, неотредактированную видеозапись", - заявил Хегсет во время общения с журналистами в Конгрессе США. 16 декабря Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио провели для американских законодателей закрытый брифинг, посвященный усилиям американской администрации по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке. Хегсет во время общения с журналистами добавил, что полная видеозапись будет передана для ознакомления членам "соответствующих комитетов" американского законодательного органа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон опубликует все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Газета The Washington Post сообщила, что в начале сентября Хегсет приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна, на борту которого, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, являвшиеся, согласно утверждениям США, членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, находившихся в воде и цеплявшихся за обломки судна.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Газета The New York Times сообщила, что Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в республике.