The Times: США выступают против конфискации Евросоюзом российских активов

Представители администрации президента США Дональда Трампа предупреждают, что в случае изъятия российских активов ЕС и Великобритании нужно будет "вернуть деньги", отмечает газета

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации российских активов Евросоюзу и Великобритании нужно будет "вернуть деньги". "Европейцам придется это вернуть", - заявил источник издания, добавив, что вопрос российских активов является одним из ключевых пунктов мирного плана Трампа. Как отметило издание, в Вашингтоне опасаются, что кража суверенных активов РФ приведет к затягиванию конфликта и лишит Запад инструментов влияния на Москву.

В конце ноября агентство Bloomberg сообщило, что пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

15 декабря портал Euractiv сообщил, что число стран ЕС, выступающих против инициативы Еврокомиссии, выросло до семи, и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе. Как отмечается, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.